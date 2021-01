Mondial 2021 – Groupe 3 (3e J) : l‘Algérie affronte la Suisse pour un match de gala

La sélection algérienne de handball donnera la réplique à son homologue suisse, ce dimanche (15h30 algériennes) au Caire (Egypte), dans une dernière sortie dans le tour principal du Mondial 2021, sans enjeu certes, mais avec la volonté de terminer sur une bonne note.

Respectivement dernier et avant-dernier du groupe 3, l’Algérie et la Suisse ont depuis longtemps étaient écartés de la course aux deux tickets qualificatifs pour les quarts de finale. Cependant les deux protagonistes de ce match gala auront à cœur de boucler ce tour principal sur une note positive.

Battus lors de cette phase par deux grosses cylindrées, à savoir le sextuple champion du monde français (23-26) et le double vice-champion du monde norvégien (23-36), les hommes du coach national, Alain Portes, auront a priori une tâche moins compliquée face à la Suisse.

Eliminés de la course à la qualification aux quarts de finale, les handballeurs algériens et suisses tenteront de remporter une victoire de prestige, bonne pour le moral.

Ayant livré un match de haut niveau devant la France qui a fait appel à toute son expérience pour renverser une situation fort compromise, les camarades de l'excellent Ayoub Abdi ont résisté tant bien que mal avant de sombrer devant des Norvégiens plus frais physiquement et supérieurs sur le plan technique et tactique.

Face à la Suisse, Messaoud Berkous et consorts tâcheront d'effacer la défaite concédée par leurs ainés (18-22) lors du Mondial-1992 joué en ex-Tchécoslovaquie sous la houlette de l'ex-entraîneur national, Farouk Bouzerar.

Il faut reconnaître que le Sept algérien vient de payer chèrement le manque flagrant de préparation en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui a laissé des traces sur son rendement général.

Faisant contre mauvaise fortune, bon coeur, le coach français des "Verts" tentera de remobiliser ses troupes, en misant beaucoup sur leur volonté.

Quant à la Suisse, invitée de dernière minute qui a remplacé les USA, absents pour des cas positifs de Covid-19 dans l'effectif, elle a réussi à gagner son premier match du tour préliminaire devant l'Autriche (28-25), le jour même de son arrivée en Egypte, avant de perdre face à la Norvège (25-31) puis, plus difficilement, devant la France (24-25).

Au tour principal, les camarades du buteur Andy Schmidth comptent une victoire de prestige devant l'Islande (20-18) puis une défaite face au Portugal (29-33).

Avant la 3e et dernière journée du tour principal, la France est en tête du classement du groupe III avec 8 points, devant respectivement le Portugal et la Norvège (6 pts) puis l’Islande et la Suisse (2 pts), alors que l’Algérie ferme la marche avec 0 pt.

A l'issue du tour principal, les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale de la compétition.