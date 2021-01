Décès d’un ressortissant algérien à Bruxelles: l'Algérie demande de faire toute la lumière sur ce drame

Les services de l'Ambassade et du Consulat Général d’Algérie à Bruxelles ont pris contact avec le ministère belge des Affaires étrangères et les services du Procureur du Roi pour demander que toute la lumière soit faite sur les conditions du décès, le 19 janvier 2021, d’un ressortissant algérien dans une cellule de Commissariat de Police de Bruxelles, indique dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE).

"Suite au décès, le soir du 19 janvier 2021, d’un ressortissant algérien dans une cellule de Commissariat de Police de Bruxelles, les services de l’Ambassade et du Consulat Général d’Algérie à Bruxelles, après en avoir informé, assisté et soutenu la famille du défunt dans cette douloureuse épreuve, ont pris contact avec le ministère belge des Affaires Etrangères et les services du Procureur du Roi, pour demander que toute la lumière soit faite sur les conditions ayant entouré ce drame.

La partie algérienne a, notamment, demandé que lui soit communiqué le rapport d’enquête diligentée par le procureur du Roi", précise la même source.

Les services du ministère des Affaires étrangères "suivent, avec une très grande attention, cette affaire", ajoute le communiqué.

APS