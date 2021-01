Chitour préside une réunion intersectorielle sur la Géothermie dans le modèle énergétique

Le ministre de la Transition Energétique et des Energies Renouvelables, le professeur Chems Eddine Chitour, a présidé lundi une réunion intersectorielle sur la géométrie dans le modèle énergétique national, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Selon la même source, il s’agit de la troisième réunion que préside le ministre en présence des représentants des départements ministériels chargés des Mines, du Tourisme, de l’Energie, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’Agriculture.

Le thème de la réunion a porté, précise le communiqué, sur "l’apport de la géothermie dans le bilan énergétique actuel et à l'horizon 2030".

A noter que cette rencontre entre dans le cadre de la mise en place du modèle énergétique à l'horizon 2030, décidé par le gouvernement et confié au ministère de la Transition Energétique et des Energies Renouvelables.

"Après un débat intéressant, un inventaire de 240 à 280 sources géothermiques a été annoncé et différentes formes d’utilisation de cette énergie ont été proposées », rapporte le document.

De plus, deux groupes ont été constitués pour affiner l’inventaire et proposer des solutions comme application dans le domaine de l’agriculture, de l’habitat et du tourisme.