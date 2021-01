Le 6ème recensement de la population sera réalisé courant 2021

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a indiqué jeudi à l’APN à Alger que « toutes les mesures nécessaires » avaient été prises pour la réalisation courant 2021 du 6e recensement général de la population et de l’habitat, et ce « si la situation sanitaire s'y prête ».

Pour Kamel Beldjoud, « la conjoncture sanitaire exceptionnelle que vit notre pays du fait de la propagation de l’épidémie de la Covid-19, a eu un impact négatif sur le déroulement de l’opération », ce qui a empêché la Commission nationale chargée de ce recensement de fixer la date de son organisation, a-t-il expliqué, devant l’assemblée.

Il a rappelé l'importance capitale de cette opération dans la « cristallisation de la stratégie nationale dans tous les domaines ».

De même qu’elle aboutira à des données statistiques « précises et fiables », à même de contribuer à asseoir les politiques publiques futures et à mettre en place des plans de développement « efficaces » en coordination avec l’ensemble des parties concernées, a-t-il soutenu.

Pour ce faire, les Pouvoirs publics se sont attelés à la mise en place d’un plan pour le déroulement de « cette opération, à son suivi ainsi qu’à la prise de toutes les mesures indispensables y afférentes ».

Parmi ces mesures, la mise à disposition des structures et des moyens matériels et humains, « l’activation » du rôle des commission de commune et de wilaya et veiller au bon déroulement des différentes étapes qui précéderont l’organisation du recensement, « tout en assurant une formation préalable » au profit des ingénieurs de wilaya et des délégués des communes chargés du suivi du recensement.

Entre autres mesures prises dans ce cadre, le ministre cite, la promulgation d’un arrêté interministériel fixant le montant des indemnités accordées aux personnels, ainsi que la mise en place de mécanismes permettant la concrétisation d'une nouvelle approche dans le suivi de cette opération « stratégique ».

A ce titre, l’Office national des statistiques « a conclu un marché avec l’entreprise Mobilis, « portant » acquisition de 57.000 tablettes contenant des applications automatiques pour la collecte, en temps réel et de manière précise, de données statistiques.

Ceci rendra possible leur exploitation par les autorités, à l’effet d’asseoir des politiques publiques basées sur des données « fiables ».