FAC-AGE : Barbari souhaite se voir réélire pour achever son ambitieux programme

Le président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), Kheireddine Barbari, a motivé sa volonté de briguer un deuxième mandat par "la détermination d'achever notre ambitieux programme".

"Notre volonté de briguer un nouveau mandat à la tête de la Fédération algérienne de cyclisme, est surtout dictée par la détermination d'achever notre ambitieux programme d'action pour redorer le blason de notre discipline", a indiqué Barbari, dans l'introduction de son programme, publié jeudi sur sa page Facebook.

"En fin avril 2019, nous avions entamé notre programme action avec le souci de remettre sur rails le cyclisme national, en mettant l'accent sur les équipes nationales, les jeunes talents, en accordant une attention particulière aux clubs et aux ligues, sans occulter l'aspect organisationnel. Cependant, la situation financière de la fédération en raison de l'absence de subventions, deux ans durant, ne nous a pas été favorable pour entamer des opérations d'envergure", a-t-il ajouté.

Avant d'enchaîner : "Nous sommes également motivés par une volonté d'aller de l'avant dans le seul objectif de redonner à notre cyclisme sa place qui lui sied sur le plan national déjà, puis sur les scènes régionale et continentale, et d'aller chercher des qualifications pour les championnats du monde et les Jeux Olympiques avec les jeunes talents d'aujourd'hui".

Enfin, Barbari a révélé les autres points de son programme à savoir, "la création d'autres ligues et clubs, la massification en attirant le maximum de pratiquants, la formation de l'encadrement technique et des commissaires".

Seul candidat à sa propre succession, Barbari a pris les commandes de la FAC en avril 2019 suite à la démission de Mabrouk Kerboua. L'assemblée générale élective (AGE) aura lieu mardi prochain au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA) à Alger.