Lancement ce vendredi de la nouvelle saison 2020-2021

La nouvelle saison cycliste a débuté ce vendredi avec le Challenge de la nouvelle ville de Sidi Abdellah (Zeralda). Cette première compétition inscrite au calendrier de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), réservée aux cadets, cadettes, juniors et seniors, a été marquée par la participation de 187 coureurs.

C’est à la ministre déléguée chargée du sport d’élite, Salima Souakri et au wali déléguée, Houria Meddahi, qu’est revenu l’honneur de donner le coup de starter de cette compétition. Un retour à la normale, ou presque, après plus de neuf mois d'arrêt en raison de la pandémie de la Covid-19.

Pour le président de la FAC, Kheireddine Barbari, cette compétition permettra aux éléments de l’équipe nationale « d’acquérir un certain rythme de compétition ». « Le Challenge de la ville de Sidi Abdellah est la première manche nationale que la fédération a initié cette année sur plusieurs étapes, et qui sera ponctuée par le sacre final en fin de saison. Le but de ce Challenge est de permettre, aux cyclistes algériens, surtout ceux de l’élite nationale qualifiés aux Jeux olympiques de Tokyo-2021, d’acquérir un certain rythme de compétition et intensifier la préparation aux prochaines échéances internationales », a déclaré Barbari à l’APS.

Côté résultats, l’épreuve chez les séniors a été dominée par les athlètes du GS Pétroliers à leur tête Yacine Hamza qui a bouclé les 60km en 1h25.34.