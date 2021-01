Cross-country - Challenge ''Abdou Seghouani'' : victoire de Bouchicha et Sennani

Les athlètes Hicham Bouchicha du Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales militaires (CREPESM) et Riham Sennani de la Protection civile d’Alger (PCA) se sont adjugés ce le challenge national de cross-country « Abdou Seghouani », disputé ce samedi sur le terrain de Golf de Dély-Brahim (Alger).

Après une longue période d’arrêt forcée, de plus de dix mois, dictée par la pandémie, c’est le grand retour à la compétition. Un come-back, salvateur pour les athlètes, coïncidant avec ce challenge comptant pour le championnat régional centre et qui a vu la participation de 373 crossmen et crosswomen représentant 48 clubs issus de 15 wilayas.

Chez les séniors messieurs, les éléments du CREPSM ont réalisé un véritable tir groupé en s’accaparant les trois places du podium. En effet, Bouchicha, grand vainqueur du jour, a pris le meilleur sur ses coéquipiers Ali Grine et Nassim Drifel.

À l’image des crossmen du CREPSM, les dames du PCA ont eu la mise sur cette compétition.

Championne d’Algérie en titre du semi-marathon, Sennani a devancé ses camarades Malika Benderbal et Saadia Bouadjaib.

Résultats complets :

Seniors hommes :

1- Hicham Bouchicha (CREPSM)

2- Ali Grine (CREPSM)

3- Nassim Drifel (CRDPSM)

4- Lyes Belkhir (GS Petrolier)

5- Boualem Derradji (GSP)

Seniors dames :

1- Riham Sennani (P.C Alger)

2- Malika Benderbal (P.C Alger)

3- Saadia Bouadjaib (P.C Alger)

4- Nassima Messaoudi (P.C Alger)

5- Halima Boughazi (CNN Alger)

Juniors hommes :

1- Yazid Dalla (CROM Chlef)

2- Ayoub Taleb (GS Pétrolier)

3- Adem Bouldjadj (GSP)

4- Maamar Abdeldjalil (Chlef)

5- Khireddine Sadou (GSP)

Juniors dames :

1- Ghania Rezzik (SDM Chlef)

2- Rokia Mouici (CNN Alger)

3- Khadidja Lafer (IC Chlef)

4- Yasmine Meziane (IC Chlef)

5- Rym Guat (JFBK Alger)

Cadets :

1- Oussama Abed ( ABouira)

2- Mohamed Zerkoune (CR Chlef)

3- Massinissa Mati (CNN Alger)

4- Yasser Touchir (NK Ain Defla)

5- Abdellah Mohamed Harrek (ASSN - Alger)

Cadettes :

1- Nour Meriem Gueman (Djelfa)

2- Houda Sayah (Djelfa)

3- Hedda Azaidj (Medéa)

4- Dallia Alla (Djelfa)

5- Yamina Saadia (RAID Mascara)