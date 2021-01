Organisation d'un concours d'accès à la formation pour l'obtention du CAPA

Le ministère de la Justice a annoncé samedi dans un communiqué l’organisation d’un concours d'accès à la formation pour l'obtention du Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) pour l’année universitaire 2021-2022.

La décision est intervenue suite à la réunion, tenue au siège du ministère, sur la question du concours d’accès à la formation pour l’obtention du CAPA, et à laquelle ont pris part des représentants des ministères de la Justice et de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le président de l'Union nationale des ordres des avocats (UNOA) et les bâtonniers de 11 barreaux membres du Conseil de l’UNOA", a précisé la même source.

La réunion a, par ailleurs, donné lieu à "la modification des dispositions de l'arrêté interministériel, du 12 mars 2015, définissant les modalités d'ouverture du concours d’accès à la formation pour l'obtention du Certificat d'aptitude à la profession d'avocat, son organisation et son déroulement, ainsi que le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme et la composition du jury du concours et la moyenne d'admission", a ajouté le communiqué.