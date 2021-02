Vaccin anti-Covid-19 : un premier lot de 50.000 doses du vaccin AstraZeneca-Oxford a été réceptionné ce lundi

Le premier lot du vaccin anti-Covid-19 anglo-suédois AstraZeneca-Oxford, d’une quantité de 50.000 doses, est arrivé ce lundi après-midi à l'aéroport international Houari Boumediene (Alger).

Ce premier lot du vaccin Astra Zeneca est le second, après le lot du vaccin russe Spoutnik V, commandé dans le cadre de la stratégie de l'Algérie visant à lutter contre l'épidémie de la Covid-19.

Le nouvel arrivage s'ajoute ainsi à celui réceptionné vendredi dernier, au niveau de l'aéroport militaire de Boufarik (Blida), à savoir les 50.000 doses acquises du vaccin russe Spoutnik V.

La campagne de vaccination, devant s'étaler sur toute l'année 2021 a été symboliquement entamée samedi dernier depuis la wilaya de Blida, premier foyer national de la pandémie, apparu il y a un peu plus d'une année.

Le "moyen le plus efficace" pour réduire le nombre des cas de contamination

Dans une déclaration à la presse en marge de la réception du vaccin Astra-Zeneca, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar a fait savoir que cette opération s’inscrivait dans le cadre du programme du ministère de la santé et de la population visant le renforcement de la distribution au niveau national afin de garantir les vaccins nécessaires contre le nouveau coronavirus à travers tout le pays, ajoutant que le programme de réception des doses du vaccin anti-covid se poursuivra par d’autres cargaisons.

«Cette cargaison du vaccin Astra-Zeneca qui est un laboratoire de renommée mondiale dont l’efficacité a été prouvée contre la covid-19, sera destinée à l’institut Pasteur pour être distribuée à partir d'aujourd'hui à travers le territoire national en vue d’endiguer rapidement et efficacement la pandémie», a-t-il expliqué, ajoutant qu’elle renforcera également les capacités d’approvisionnement à travers toutes les unités sanitaires en Algérie.

Et d’ajouter que la campagne nationale de vaccination contre la covid qui se poursuivra tout au long de l’année, concernera, dans une première phase, les staffs médicaux et les personnes assumant des fonctions stratégiques et importantes dans le pays, outre les personnes âgées de plus de 65 ans et les malades chroniques, a-t-il indiqué.

Plus tard, la vaccination sera élargie aux citoyens âgés de plus de 18 ans, selon un programme bien défini et la stratégie tracée, précise le même responsable Un programme a été établi pour l'acquisition et la réception progressives des doses nécessaires du vaccin anti-coronavirus au profit de toutes les catégories concernées, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Dr Fourar a fait savoir que "l'Etat algérien a mobilisé tous les moyens pour acquérir ce vaccin", soulignant que certains pays ayant enregistré une augmentation significative du nombre des cas de contamination au Coronavirus n'ont pas réussi encore à acquérir les vaccins nécessaires pour lancer l’opération de vaccination.

Le vaccin demeure le "moyen le plus efficace" pour réduire le nombre des cas de contamination à cette maladie et ses risques, a-t-il soutenu.

Dr Fourar a, en outre, tenu à rassurer les citoyens de "la disponibilité" de tous les moyens logistiques indispensables au stockage et à la livraison de ces doses, ainsi que de "la formation de l’ensemble des staffs médicaux et paramédicaux" chargés de l’opération de vaccination au niveau national.

Affirmant que la situation épidémiologique en Algérie connaît une stabilité du nombre des cas de contamination au Coronavirus, le spécialiste a réitéré son appel aux citoyens à davantage de vigilance et au respect strict des règles d'hygiène et de distanciation physique, outre le respect des mesures de confinement et le port obligatoire du masque.

La campagne de vaccination, prévue tout au long de l'année 2021, a été lancée symboliquement samedi dernier depuis Blida, premier foyer national de Covid-19, puis hier (dimanche) dans la wilaya d'Alger, avant de s'étendre à toutes les wilayas du pays.

De son côté, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad avait assuré dimanche que la quantité de vaccins que recevra l'Algérie sera "suffisante" pour répondre aux besoins de l'ensemble de la population.