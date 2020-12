Départ lundi d’une caravane d’aides au profit des habitants des zones reculées et frontalières ﻿

La présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Saïda Benhabyles, a annoncé jeudi à Alger le départ lundi prochain d’une caravane nationale d'aides comprenant des produits alimentaires et des équipements de protection contre la Covid-19 au profit des habitants des zones reculées et frontalières.

Lors d’une conférence de presse, à l’occasion du 64e anniversaire de la création du Croissant-Rouge algérien, Mme Benhabyles a précisé que cette caravane, qui sillonnera différentes wilayas du pays, comprend des équipements de protection contre la Covid-19, dont des masques et des solutions hydroalcooliques, des produits alimentaires et des couvertures, soulignant qu’ils seront distribués en fonction des besoins des citoyens.

Et d’ajouter que les masques de protection seront distribués aux établissements éducatifs, notamment les écoles primaires, saluant, dans ce cadre, le don de 200.000 masques accordé par l’ambassade de Chine en Algérie.

Grâce aux dons et aux aides en provenance de plusieurs parties comme l'Association des commerçants chinois en Algérie et les investisseurs algériens, le budget du Croissant-Rouge algérien "n’est plus un fardeau pour le Trésor public", a-t-elle estimé.

"Bras humanitaire de l’Etat algérien contribuant activement à la préservation de la dignité du citoyen algérien", le Croissant-Rouge algérien doit retrouver la place qui lui sied, a-t-elle soutenu.

Rappelant les missions dévolues au CRA, dont son rôle dans la diffusion de la culture de la solidarité au sein de la société, notamment parmi les jeunes, la responsable a appelé cette frange de la société à "faire preuve d’esprit de solidarité et à venir en aide volontairement à ceux qui en ont besoin".

Elle a, par ailleurs, fait savoir qu’une réunion de coordination était programmée entre le Croissant-Rouge algérien et ses homologues sahraoui et espagnol pour procéder à une évaluation de la situation humanitaire au Sahara occidental.

A cette occasion, Mme Benhabyles a tenu à rendre hommage à l'Armée nationale populaire (ANP) pour son rôle dans l'accompagnement des activités du Croissant-Rouge algérien, notamment en mettant à disposition des avions militaires pour l’acheminement des aides à l'intérieur et à l'extérieur du pays.