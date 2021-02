Division Excellence : reprise de la compétition les 2 et 3 avril

Le championnat d'Algérie Excellence de handball, à l’arrêt depuis mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), reprendra ses droits le week-end du 2 et 3 avril prochain, a annoncé mardi soir la Fédération algérienne (FAHB) dans un communiqué.

"Suite à la décision ministérielle concernant la réouverture des salles omnisports, la Fédération annonce la reprise du championnat de handball les 2 et 3 avril prochains", a indiqué l’instance fédérale sur sa page officielle Facebook.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a autorisé la réouverture progressive des salles omnisports et des salles de sport à partir du mercredi 3 février, en concertation avec le Comité scientifique de suivi de l'évaluation de la pandémie de Covid-19.

"Dans le cadre de la reprise progressive des activités sportives, et après adoption du protocole sanitaire par le Comité scientifique de suivi de l’évaluation de la pandémie de coronavirus, en coordination avec le Centre national de la médecine du sport (CNMS), il a été décidé de l’ouverture des salles omnisports et des salles de sport, à partir du mercredi 3 février 2021", a affirmé le département ministériel mardi dans un communiqué.

La FAHB a souligné qu’elle dévoilera "ultérieurement le système du déroulement de la compétition et les mesures relatives au protocole sanitaire".

Dans une déclaration accordée à l’APS en novembre dernier, le président de la FAHB Habib Labane avait affiché sa volonté de poursuivre la saison 2019-2020, tout en annulant l'exercice 2020-2021.

"Si les clubs seront autorisés à reprendre les entraînements au plus tard en février, on aura la possibilité de poursuivre la saison 2019-2020, tout en annulant celle de 2020-2021. On en aura pour deux mois de compétition", avait-il dit.

