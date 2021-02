Smail Chergui : "le CPS tiendra prochainement un sommet sur l'évolution du dossier Sahraoui"

Le Commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Smail Chergui, a annoncé la tenue prochaine d’un sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'UA (CPS) pour discuter de l'évolution du dossier du Sahara occidental, soulignant la nécessité de permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit à l’autodétermination.

Dans une interview accordée à "la chaine I" de la radio nationale, Chergui a déclaré que "le retour de la guerre entre le royaume du Maroc et la République arabe sahraouie démocratique (RASD), et avec ce qui s'est passé dans la région de Guerguerat confirme la fragilité de la situation, et conforte la nécessité d'agir pour le retour aux discussions afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.

Une solution garantissant au peuple sahraoui le droit d’exercer son droit à l’autodétermination via un référendum". Par conséquent, le responsable africain a ajouté: "Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tiendra un sommet sur la question au moment opportun, et la Troïka pourrait se réunir dans les prochains jours pour trouver des idées et faire des suggestions".

A cet égard, il a expliqué que "la priorité du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (CPS) est d'essayer de trouver une solution pacifique en faisant pression politique sur les pays qui occupent encore des zones du continent africain".

En ce qui concerne les efforts de l'Organisation des Nations Unies dans le règlement du conflit au Sahara occidental, Chergui a déclaré: "Ce qui est également attendu, c'est la décision des Nations Unies de nommer un envoyé personnel, et que les deux organisations s'associent pour trouver une solution pacifique au conflit".

La question du Sahara occidental est toujours sur la table de l’Assemblée générale de l’ONU en tant qu’une question de décolonisation et retenait également l'attention du Conseil de sécurité de l'ONU, qui l'a inscrite à son ordre du jour depuis 1975.

Inscrit depuis 1966 à la liste des territoires non autonomes, et donc éligible à l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, le Sahara occidental est la dernière colonie en Afrique, occupé depuis plus de 45 ans par le Maroc, soutenu par la France.