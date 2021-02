Rugby : Sofian Ben Hassen réélu à la tête de la FAR

Le président sortant de la Fédération algérienne de rugby (FAR), Sofian Ben Hassen, a été réélu ce dimanche pour un second mandat olympique (2021-2024), a indiqué ce dimanche la FAR sur sa page Facebook.

« Je remercie l’assemblée générale pour la confiance placée en moi afin de présider la FAR pour un nouveau mandat olympique. Notre priorité est de relancer les clubs amateurs et le championnat national qui est à l’arrêt depuis le mois de mars dernier. Nous allons travailler avec les clubs pour représenter dignement l’Algérie lors des prochaines échéances internationales », a indiqué M. Ben Hassen à l’issue de sa réélection.

Seul candidat à sa propre succession, Ben Hassen a récolté 20 voix sur 21 votants à l’issue de l'assemblée générale élective (AGE) tenue ce dimanche au siège de l'instance fédérale à Bologhine (Alger).