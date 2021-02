Boukadoum préside les travaux du Comité de suivi de l'Accord de paix et de réconciliation malienne

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a présidé jeudi les travaux de la 42è session du Comité de suivi de l'Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, abrités pour la première fois par la ville de Kidal (nord du Mali).

"J'ai présidé, aujourd'hui (jeudi), les travaux de la 42è session du Comité de suivi de l'Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, lesquels ont été abrités pour la première fois par la ville de Kidal dans le nord du Mali", a indiqué le ministre sur son compte Twitter.

Il a ajouté que "cela constitue un évènement inédit et un indicateur important à même de donner une forte impulsion au processus de paix et de réconciliation parrainé par l'Algérie, en coopération avec la communauté internationale représentée par le Comité".

Boukadoum qui effectue depuis mercredi une visite de travail au Mali a été reçu par le président malien, Bah N’Daw, avec lequel il a évoqué les relations bilatérales et les perspectives de les renforcer, ainsi que les moyens à même d'accélérer la cadence de la mise en œuvre de l'Accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger.

Le ministre a également eu des entretiens avec le Vice-président du Mali, le colonel Assimi Goïta et le ministre de la réconciliation nationale, le colonel Ismael Wagué, avec lesquels il a abordé les relations bilatérales et les voies de promotion du processus de paix et de réconciliation que l'Algérie accompagne et soutient.

Boukadoum a été également reçu à Bamako par Zeyni Moulaye, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali.

Les deux ministres ont convenu de la poursuite des efforts pour promouvoir les relations bilatérales et donner une forte impulsion au processus de paix et de réconciliation dans ce pays".