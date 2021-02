Exploitation de l’or : l’attribution de 218 permis permettra de créer 1200 emplois directs à Illizi et Tamanrasset

218 permis d’exploitation d’or ont été attribués par le ministère des mines aux jeunes de Tamanrasset et d’Illizi. A travers cette démarche, les autorités comptent substituer l’exploitation « artisanale » et « légale » à l’exploitation « anarchique et illicite faite par des étrangers et des algériens », a indiqué, ce lundi, Samir Bouzar Saaidi, chef de projet minière et artisanale au ministère des mines.

S’exprimant dans l’émission l’Invité de la rédaction de la radio Chaine 3, M. Bouzar Saaidi a indiqué que cette stratégie permettra, à court terme, d’absorber le chômage, avec la création de 1200 postes d’emploi directs et d’ « augmenter la production d’or à 250 Kg/an ».

En plus de son impact direct, cette stratégie permettra, escomptent les autorités, de lutter contre l’exploitation illicite. « Avec cette opération on aura une occupation du terrain et une sécurisation des lieux par les services de sécurité, pour bloquer totalement l’exploitation illicite de la cette ressource ».

Des formations spécialisées seront incessamment dispensées par le ministère des mines au profit « des jeunes entrepreneurs » pour les aider à mieux maitriser le métier et surtout à mieux se préserver et protéger l’environnement.

Ce projet sera élargi dans les prochains jours aux wilayas de Tindouf et Adrar, a indiqué le représentant du ministère des mines qui a tenu à rappeler que parallèlement à cette exploitation artisanale, le ministère a lancé 5 projets d’exploration en vue d'une exploitation industrielle.