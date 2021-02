Circuit Pro-féminin à Monastir : Ibbou débutera contre Andjela Jocovic

L'Algérienne Inès Ibbou sera opposée à la Serbe Andjela Jocovic, au premier tour d'un tournoi international féminin, prévu mercredi à Monastir (Tunisie), selon le programme de compétition dévoilé mardi par les organisateurs.

De part son classement mondial, Ibbou a été classée tête de série N4 de ce tournoi, prévu sur surface rapide et doté d'un prize-money de 15.000 USD.

En double, l'Algérienne a choisi de faire équipe avec la Serbe Elena Milovanovic. Pour leur premier match dans ce tableau, Ibbou et son équipière seront opposées à un tandem Espano-serbe, composé de Valeria Koussenkova et Nevena Skovic.

Une première pour l'Algérienne depuis environ 45 jours, car après avoir observé un arrêt forcé pendant un mois, suite à l'annulation de plusieurs compétitions en Tunisie, consécutivement à une hausse des cas de contamination au coronavirus, Ibbou s'était contentée de jouer uniquement en simple, à son retour à la compétition, il y a deux semaines.

Cependant, et ayant plus ou moins retrouvé son rythme de croisière à travers ses deux précédents tournois, l'Algérienne s'est sentie capable d'évoluer sur les deux tableaux (simple et double) lors de ce troisième tournoi, d'où sa décision de s'y engager.

Ibbou (22 ans) reste sur une finale perdue contre la Tchèque Linda Fruhvirtova : 6-2, 6-2, dans le précédent tournoi, clôturé dimanche à Monastir.