Un nouveau portail électronique dédié à l'actualité culturelle

Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé mercredi dans un communiqué la mise en ligne d'un nouveau portail électronique, "Maison de la culture algérienne", une plateforme dédiée à l'actualité et à l'information culturelle en Algérie.

Le site vient en réponse aux attentes d'intellectuelles, d'artistes et acteurs du domaine culturel, note le ministère soulignant que cet espace virtuel se veut être un "pont" entre les différentes composantes de la scène culturelle en Algérie.

"La Maison de la culture algérienne" est un "carrefour de la culture algérienne dans tous ses aspects", d'autant qu'il offre à ses utilisateurs des fenêtres interactives sur toutes les structures et établissements culturels du pays, indique-t-on encore.

L'accélération des événements culturels et artistiques dans le pays et dans le monde a motivé le lancement de ce portail qui devra fournir des services et des contenus informationnels en lien avec l'actualité culturelle", explique le ministère.

Le site (www.algerianculturalhome.dz) offre aux internautes un accès à des informations dans les différents domaines artistiques comme le cinéma, le théâtre, la musique ou encore le patrimoine en plus d'un agenda d'information destiné à renseigner le public sur les différents activités culturelles et artistiques en Algérie.