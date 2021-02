L'ONU et l'UA appelées à intervenir pour protéger les Sahraouis contre la répression marocaine

La coordinatrice du Secrétariat international de la Marche mondiale des femmes (MMF), Maria Da Graça Samo a appelé l'Union africaine et les Nations Unies à intervenir pour protéger les civils sahraouis, en particulier les femmes, contre la répression marocaine dans les territoires sahraouis occupés.

"Je me joins à la voix des femmes africaines et à celles des femmes du monde entier pour dire que la lutte des femmes sahraouies est notre lutte, et que la lutte pour l'autodétermination du peuple sahraoui est une priorité internationale", a-t-elle déclaré dans un message de solidarité adressé aux femmes sahraouies, rapporté par l'agence de presse sahraouie (SPS).

La militante mozambicaine pour les droits des femmes devenue en 2013 coordinatrice du secrétariat international de la Marche mondiale des femmes, a condamné "les violations des droits humains du peuple sahraoui" par les forces d'occupation marocaines dans les territoires sahraouis occupés.

"Les femmes de la Marche mondiale s'approprient la lutte des femmes sahraouies, et nous continuerons de marcher jusqu'à ce que toutes les femmes sahraouies et toutes les femmes du monde soient libres", a souligné Graça Samo.

La répression systématique exercée par l'occupant marocain à l'encontre des Sahraouis désarmés enregistre "une montée hystériques" dans les territoires occupés du Sahara occidental.

Les forces d'occupation marocaine "accentuent de manière hystérique les violations des droits de l'Homme contre les Sahraouis désarmés dans les territoires sahraouis occupés, soumis à un bouclage sécuritaire inédit pour dissuader les citoyens sahraouis à sortir manifester pour réclamer la liberté et l'indépendance", a déclaré à l'APS Hayat Khatri, correspondante de la Télévision et Radio sahraouies dans les villes occupées.

Des milliers de citoyens sahraouis, y compris des représentants d'organisations de la société civile sahraouie, ont organisé cette semaine une manifestation de soutien et de solidarité avec la militante sahraouie Soltana Khaya et pour dénoncer la grave escalade de la répression et de l'agression contre les militants sahraouis dans les villes occupées au Sahara occidental.

APS