Le ministère du Travail dément l'introduction de modifications dans la carte Chifa

Le ministère du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale a démenti, mercredi dans un communiqué, l'introduction de modifications dans le système de la carte Chifa, en vertu desquelles les pharmacies seront tenues de délivrer les médicaments à titre gracieux aux titulaires de la carte.

"Certains sites électroniques et pages sur les réseaux sociaux ont relayé des informations fausses et infondées faisant état de l'augmentation à 100% du taux de remboursement, dans le cadre de la carte chifa, des frais des médicaments et des soins médicaux, au profit de 6 départements ministériels", a noté le communiqué du ministère qui a démenti toutes les informations contenues dans les articles de presse.

Le ministère dément également l'introduction de modifications dans le système de la carte Chifa en vertu desquelles les pharmacies seront tenues de délivrer les médicaments à titre gracieux aux titulaires de la carte.

Le ministère a appelé, dans ce sens, tous les médias nationaux à "recueillir les informations relatives au secteur à partir de son site électronique et les pages officielles du ministère sur les plateformes électroniques, pour vérifier et s'assurer de la source et de la véracité de l'information avant sa publication dans le souci d'éviter de leurrer l'opinion publique", conclut la source. APS