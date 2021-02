Ligue des Champions : lourde défaite du CRB devant Mamelodi Sundowns

Le CR Belouizdad s’est incliné lourdement face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns (1-5), en match comptant pour la deuxième journée (groupe B) de la Ligue des Champions d’Afrique disputé ce dimanche au stade Benjamin-Mkapa de Dar Es-Salaam (Tanzanie).

Délocalisée en terre tanzanienne, en raison du risque de contamination au variant sud-africain du virus de la Covid-19, cette seconde sortie du Chabab en Ligue des Champions ne pouvait pas plus mal commencer.

Et pour cause, les Belouizdadis ont été cueillis à froid dès la 5e minute. À la suite d’une contre-attaque rapide des Sud-Africains, Keddad, placé sur la ligne de but, a sorti le ballon de la main au moment où son portier, Gaya, était archi-battu.

Cette maladresse du défenseur central du CRB a couté chère à son équipe. Outre l’expulsion du joueur en question, Mamelodi Sundowns s’est vu, logiquement, accorder un penalty transformé avec succès par Zwane.

En dépit de leur infériorité numérique, les Rouge et Blanc ont redoublé d’efforts pour aller chercher l’égalisation. À deux minutes du terme de la première mi-temps, Sayoud a permis aux Belouizdadis de niveler la marque. Lancé à grande vitesse dans le dos des défenseurs, le maitre à jouer du CRB d’un somptueux ballon piqué.

Le CRB s’effondre en seconde mi-temps

La seconde période de cette confrontation a débuté comme la première. En effet, les Bafana Bastyle ont repris l’avantage trois minutes seulement après le retour des vestiaires. À la suite d’un corner, Shalulile s’est élevé plus haut que tout le monde pour catapulter le cuir de la tête (48’).

Les gars de Laaâquiba n’étaient pas au bout de leur peine, car les leaders du la Premiere League sud-africaine ont rajouté une troisième réalisation à la 55e minute par l’entremise de Zwane, auteur d’un doublé.

Assommés par ces deux coups de massue, les protégés de Dumas ont payé cache la débauche d’énergie fournie en première période et n’ont pas réussi à revenir dans le match. Pire encore, les Sud-Africains, invaincus depuis 20 matchs toutes compétitions confondues, ont corsé l’addition par l’intermédiaire de Maboe (75’) avant de porter l’estocade à 5 buts à 1 grâce à Erasmus (90’).

Dans l’autre rencontre de la poule B, jouée le 24 février dernier au Soudan, Al Hilal a été tenu en échec par les Congolais du TP Mazembe (0-0).

Après deux journées, Mamelodi Sundowns est aux commandes du quatuor B (6 points) devant, respectivement, le TP Mazembe (2e – 2 pts) et Al Hilal (3e – 1 pts), alors que le CRB est bon dernier avec un seul point récolté à Lubumbashi (RD Congo).

Pour son troisième match dans la plus prestigieuse des compétitions continentales, prévu le 05 mars prochain à Alger, le CRB sera l’hôte d’Al Hilal du Soudan.