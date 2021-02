Covid-19 : le variant britannique est 30 % plus mortel que le virus original

Apparu récemment en Algérie, le variant britannique du Covid-19 est doublement contagieux et beaucoup plus mortel que la souche originelle.

« Le risque de décès associés à ce variant est plus élevé par rapport à la souche originelle, on parle d’un risque qui est plus élevé de 30% », a indiqué ce dimanche le Professeur, Mohamed Belhocine, à la chaîne 3 de la Radio nationale.

« Il est au moins deux fois plus contagieux. D’un autre côté, sa présence dans le nez et la gorge est bien plus élevée que la souche du type sauvage, c'est-à-dire, le SARS-COV-2 », a-t-il ajouté.

Concernant l’efficacité des vaccins actuels contre le variant britannique, le Pr. Belhocine a informé que « Le taux d’efficacité vaccinale est estimé à 60% ou plus, dans le cas où le variant serait prédominant dans la population ».

Par ailleurs, des études sont déjà en cours pour trouver une version améliorée du vaccin actuel, afin de parer à la soudaine apparition de ce variant. « La mise en point d’un vaccin polyvalent serait efficace contre la plupart des variants connus. Qui serait éventuellement modifié au fur et à mesure des mutations, résulterait au même cas de figure, de ce que l’on connait couramment avec la grippe saisonnière », a-t-il conclu.

Pour rappel, l’Institut Pasteur d’Algérie a détecté sur des PCR positives, datées du 19 février dernier, deux variants britanniques portant les mutations N501Y et D614G avec délétion des positions 69-79, qui sont des signatures génétiques de ce variant.