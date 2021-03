Journée mondiale de lutte contre l'obésité : lancement de trois cliniques mobiles de dépistage des maladies chroniques

A l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre l'obésité célébrée le 4 mars, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a présidé, jeudi à Alger, le lancement de trois cliniques mobiles de dépistage précoce des maladies chroniques dans plusieurs wilayas.

La première clinique mobile est destinée au dépistage précoce du diabète, de l'Hypertension artérielle (HTA) et des maladies du cœur dans les zones d'ombre de la wilaya de Bouira.

La deuxième clinique est dédiée au dépistage précoce des mêmes maladies dans les zones d'ombre de la wilaya de Chlef.

La troisième est destinée quant à elle aux wilayas d'Adrar et de Timimoune. Cette dernière prend en charge le dépistage du cancer du sein et la sensibilisation sur le cancer colorectal.

Dans une allocution lue en son nom par le directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère, Dr Djamel Fourar, le ministre a souligné que la contraction de la Covid-19 chez une personne obèse "a augmenté le risque de mortalité", précisant que "toutes les études affirment le danger de mort quand il y a association de l'obésité et de la Covid-19".

En Algérie, entre 12% à 14% d'enfants âgés entre 0 et 5 ans ont été atteints d'obésité en 2013 contre 9 % en 2007, a précisé le ministre, indiquant que les études à indicateurs multiples font état d'une stabilité de ces chiffres en 2020.

Le taux des personnes souffrant de surpoids et d'obésité âgées entre 18 et 69 ans était de 55,6 % en 2017 (63,3 % chez les femmes et 48,3% chez les hommes), selon des études réalisées en 2017.

Pour faire face à cette situation, le ministère de la Santé a mis en place, "un plan national stratégique multisectoriel de prévention et de la lutte contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles pour la période (2015-2019), avec pour axe stratégique, la promotion d'une alimentation saine, lequel vise à prévenir l'obésité chez la population.

Vers la prise en charge de l’obésité

Ces initiatives s’inscrivent dans un plan pour la réalisation programme d'information et de communication autour de la prise de poids et l'obésité et développer ainsi la prévention et le traitement du surpoids.

Selon le même responsable, le secteur de la Santé a tenu à ce que certaines mesures structurantes puissent bénéficier de la priorité absolue dans la prise en charge de l'obésité, à travers la mise en place d'un guide de prise en charge de l'obésité au profit des professionnels de la santé, lequel se veut " un outil indispensable" aux bonnes pratiques, tout en associant le médecin généraliste au niveau des structures de proximité.

Le ministère de la Santé œuvre également, dans ce cadre, à relever le niveau des professionnels de la santé, à travers la mise en place d'un programme de formation, avec un encadrement assuré par des experts du terrain, tout en impliquant les décideurs de différents secteurs concernés, dans les opérations de sensibilisation.

Pour le ministre, l'obésité "est l'une des maladies résultants des changements dans le mode de vie qui peuvent toucher n'importe quel pays", M. Benbouzid a rappelé "l'intérêt mondial accordé à la mise au point d'un plan d'action national stratégique pour lutter contre la propagation de cette maladie".Il a également estimé que l'obésité "résulte d'un déséquilibre entre les calories consommées et dépensées, ce qui entraine une augmentation de la graisse donnant lieu à des complications qui diminuent l'espérance de vie".

A l'instar de tous les pays du monde, l'Algérie célèbre le 4 mars la Journée mondiale de lutte contre l'obésité, placée pour la deuxième fois sous le slogan "Ensemble, nous pouvons changer le regard sur l'obésité".