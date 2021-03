Arkab : l'Opep+ décide de maintenir son niveau de production actuel jusqu'à fin avril

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, désignés sous le nom d'Opep+, ont décidé jeudi de maintenir leur niveau de production actuel, et ce, jusqu'à fin avril prochain, a indiqué le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

S'exprimant à l'issue de la de la 14ème réunion ministérielle des pays de l'Opep+ qui s'est tenue par visioconférence, M. Arkab a déclaré que les participants ont convenu de prolonger, durant le mois d'avril prochain, la baisse décidée en janvier, à savoir de 7,2 millions de barils par jour.

Cette réunion a été consacrée à l'examen des perspectives d'évolution du marché pétrolier à court terme, en tenant compte des recommandations du rapport présenté lors de la 27ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi Opep et non-Opep (JMMC) sur le niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays participants à la Déclaration de coopération.

A ce propos, M. Arkab a précisé que le taux de conformité globale à l'accord de la limitation de la production pétrolière conclu entre l'Opep et ses alliés, a atteint 105 % en janvier dernier.

APS