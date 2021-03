Crue de l'Oued Meknassa à Chlef : le bilan s'alourdit à 6 morts

Le bilan des victimes de la crue du l'Oued Meknassa (Chlef), survenue samedi en raison des fortes précipitations enregistrées dans la wilaya, s'est alourdi à six (6) morts, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.

Selon le capitaine Yahia Messadia, les fortes pluies qui se sont abattues samedi soir sur la wilaya de Chlef ont entrainé une crue de l'Oued Meknassa (ouest de Chlef) ayant emporté trois véhicules et fait six morts (deux femmes, deux hommes et deux enfants).

Les opérations de recherche pour retrouver d'éventuels survivants sont toujours en cours, a-t-on signalé.

Les eaux des pluies ont inondé 8 maisons proches de l'autoroute Est-Ouest dans la localité de Meknassa.

La route reliant Chorfa et la commune de Ouled Ben Abdelkader et l'autoroute est-ouest dans son tronçon reliant l'échangeur de Oued Sly à celui d'El Mossalaha dans la commune de Chlef, sont fermées au trafic routier en raison des intempéries.