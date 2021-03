Grand Prix de Tachkent: Ouallal et Asselah précocement éliminées

Les judokates algériennes Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Sonia Asselah (+78 kg) ont été éliminées dimanche du Grand Prix de Tachkent (Ouzbékistan), après leurs défaites respectives contre la Russe Niurguiana Nikiforova au premier tour et l'Ukrainienne Yelyzaveta Kalanina au deuxième tour.

Ouallal n'a pas fait le poids contre la Russe, s'inclinant par Ippon après seulement trois minutes et 25 secondes de combat, alors qu'Asselah a bien passé le premier tour en dominant assez facilement la Kazakhe Nazgul Maratova, par Ippon, en seulement trois minutes et onze secondes de combat.

Mais la suite a été moins bonne pour Asselah, puisqu'elle a perdu de manière aussi expéditive contre l'Ukrainienne Yelyzaveta qui l'a balayée par Ippon, en seulement deux minutes et sept secondes de combat.

Ouallal et Asselah subissent ainsi le même sort que leurs compatriotes Belkadi Amina (-63 kg) et Fethi Nourine (-73 kg), qui avaient fait leur entrée en lice la veille et qui s'étaient fait précocement éliminer.

L'Algérie a engagé quatre judokas dans ce tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo, dont trois dames qui, avant de rallier Tachkent, avaient fait escale à Tunis pour effectuer un dernier stage de préparation.

Au total, 497 judokas (296 messieurs et 201 dames) représentant 71 pays prennent part à ce tournoi, dans lequel le pays hôte, l'Ouzbékistan, est le mieux représenté avec 45 athlètes (28 messieurs et 17 dames).