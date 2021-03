Prés de 169.000 femmes inscrites au registre du commerce à fin février 2021

Le nombre des femmes commerçantes inscrites au registre de commerce représente 168.987 à fin février 2021, dont 155.031 personnes physiques et 13.956 personnes morales (gérantes de sociétés), a appris l'APS auprès du Centre national du registre de commerce (CNRC).

Les femmes commerçantes représentent 7,9% du total des commerçants inscrits au registre du commerce et qui sont au nombre de 2.145.067 commerçants.

Le CNRC précise que les professions libérales, les activités agricoles, les métiers et le travail artisanal ne sont pas pris en compte du fait qu'ils soient encadrés par des dispositifs législatifs et réglementaires particuliers.

La tranche d'âge qui compte le plus de femmes d'affaires exerçant sous le statut de personnes physiques est celle variant entre 39-48 ans (25,56%), suivie des 49-58 ans (24,56%) des 29-38 ans (19,53%), 59-68 ans (13,87%), des 69 ans et plus (11,91%) des 20-28 ans (4,52%) et des 18-19 ans (0,05%).

Par secteur d'activité, les femmes commerçantes-personnes physiques exercent notamment dans la distribution en détail (49,22 % des femmes exerçant sous ce statut), les services (38,62 %) la production de biens (8,78 %) la distribution en gros (3,17 %), la production artisanale (0,18 %) et l'exportation (0,02 %).

Au sein de ces catégories d'activités, les plus exercées sont le commerce de détail de l'alimentation (18% ) le commerce en détail de l'habillement, bijouterie, maroquinerie et produits de beauté (10,4% ) les services liés aux transports et annexes (6,8%), le commerce de détail d'articles et de fournitures destinés aux activités sportives et de loisirs, équipements de bureaux et activités artistiques (6,7%), les activités liées à l'hébergement et à la restauration (6,7%) et les services liés à la diffusion du courrier, à la presse et à la télécommunication (4,8%).

Quant aux femmes commerçantes-personnes morales, elles exercent surtout dans les services (40,02 % des femmes exerçant sous ce statut), la production de biens (26,10%) l'importation pour la revente en l'état (14,43 %), la distribution en gros (9,67 %), la distribution en détail (7,69 %), la production artisanale (0,95 %) et l'exportation (1,14 %).

Au sein de ces catégories d'activités, les plus exercées sont celles de production ou de transformation liées au domaine des matériaux de construction, aux travaux du bâtiment, grands travaux publics et aux installations thermiques (7,9%), les entreprises d'études, de conseils et d'assistance (7,7%), les services culturels et récréatifs ( 6,2%), les services liés aux transports et services annexes (4,7%) et l'importation des matériels et produits divers liés à différents domaines (4,2%) et l'importation des matériels, pièces détachées et accessoires liés au domaine mécanique, électrique et l'électronique (4%).

S'agissant de la répartition par wilaya, les femmes commerçantes sont implantées en grand nombre dans les grands pôles économiques et urbains et particulièrement à Alger qui vient en tête avec un nombre de 18.560 commerçantes (11% du total national des femmes d'affaires) , suivie d'Oran avec 10.791 commerçantes, soit (6,4%), de Tizi-Ouzou avec 6.333 commerçantes ( 3,7 %), Constantine avec 6.094 commerçantes (3,6%), Sidi Bel Abbes avec 5.977 commerçantes (3,5% ), Tlemcen avec 5.819 commerçantes (3,4%) et de Blida avec 5.396 commerçantes (3,2%).

Mise à part Tindouf et Illizi, il existe 39 wilayas dont le nombre de femmes varie entre 1.000 et 5.000 commerçantes.

En moyenne nationale, le Centre national du registre du commerce relève l'existence de 3.520 femmes commerçantes par wilaya.

Par rapport à la population totale nationale (44,4 millions d'habitants au 1 janvier 2021), il y a une femme commerçante inscrite au registre du commerce pour 263 habitants.

Plus de 500 étrangères gérantes d'entreprises en Algérie

A fin février 2021, le nombre global des femmes étrangères gérantes d'entreprises inscrites au registre du commerce s'est élevé à 514, soit 321 sociétés, dont la gérante est de nationalité étrangère et 193 femmes personnes physiques.

La part des femmes étrangères gérantes d'entreprises par rapport au total des commerçants étrangers (15.117 commerçants étrangers) représente 3,4%, soit 7,2% pour les personnes physiques et 2,6% pour les personnes morales.

S'agissant des personnes morales, le plus grand nombre se compte chez les femmes d'affaires chinoises avec 62 gérantes (19,3% des femmes d'affaires étrangères-personnes morales), tunisiennes avec 55 gérantes (17,1%), françaises avec 37 gérantes (11,5%) , turques avec 27 gérantes (8,4%) et syriennes avec 22 gérantes (6,9%).

Quant aux femmes d'affaires étrangères exerçant sous le statut de personnes physiques, le plus grand nombre est représenté par les Marocaines, avec 74 commerçantes (38,3% des femmes d'affaires étrangères-personnes physiques), les Tunisiennes avec 39 commerçantes (20,2%), les Syriennes avec 19 commerçantes (9,8%), les Françaises avec 13 commerçantes (6,7%) et les Chinoises avec 11 commerçantes (5,7%), selon les données du CNRC.

