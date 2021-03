Crues à Chlef : le Président Tebboune charge une délégation ministérielle de se rendre sur les lieux

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a chargé, dimanche, une délégation ministérielle de se rendre dans la wilaya de Chlef pour s'enquérir de la situation engendrée par les fortes pluies ayant provoqué, dans la nuit de samedi, la crue de l'Oued Meknassa qui a fait sept morts et des dégâts matériels.

Lors de la réunion du Conseil des ministres, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et les membres du gouvernement se sont recueillis à la mémoire des victimes de ces rues, tout en présentant leurs sincères condoléances à leurs familles.

Le chef de l'Etat a chargé, à cette occasion, une délégation ministérielle composée des ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, des Ressources en eau, du Commerce, ainsi que de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, de se rendre sur les lieux pour s'enquérir de la situation et prendre toutes les mesures qui s'imposent.

Pour rappel, de fortes précipitations ont été enregistrées samedi soir à Chlef, provoquant la crue de l'Oued Meknassa, qui a emporté trois véhicules.

Le bilan provisoire des services de la protection civile fait état de sept morts (deux femmes, trois hommes et deux enfants).

