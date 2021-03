Le prix du blé rebondit à la veille de la publication d’un rapport américain sur les stocks

Les cours du blé rebondissaient lundi à la mi-journée, après avoir un peu réculé au cours de la semaine passée, à la veille de la publication du rapport mensuel du ministère américain de l'Agriculture (Wasde) sur l'offre et la demande mondiales de céréales.

"Les opérateurs anticipent un rapport (...) demain qui pourrait réviser à la baisse ses estimations de stocks de fin affichés le mois dernier, dans un contexte qui demeure tendu", a expliqué dans une note le cabinet Agritel.

"Parmi les éléments de soutien court terme, c'est surtout la situation sur le continent sud-américain qui attire l'attention, avec une situation contrastée entre des pluies excessives sur le Mato Grosso et un déficit hydrique persistant sur l'Argentine", a complété le cabinet.

Par ailleurs, l'Algérie est revenue aux achats en blé afin d'assurer l'équilibre alimentaire du pays, "malgré les niveaux de prix actuels", a relevé Agritel.

"Par contre, le Pakistan n'a rien acheté dans le cadre de son appel d'offres" pour l'achat de 300.000 tonnes de blé tendre, a fait remarquer le cabinet Inter-courtage dans une note.

Vers 13H30 (12H30 GMT), sur Euronext, la tonne de blé tendre bondissait de 7,25 euros sur l'échéance de mars à 238,75 euros, et de 2,75 euros sur l'échéance de septembre à 231,00 euros, pour près de 11.800 lots échangés.

La tonne de maïs, suivait la même direction et prenait 1,75 euro sur l'échéance de juin à 223 euros, et de 1 euro sur l'échéance d'août à 219,25 euros, pour un peu plus de 680 lots échangés.

L'échéance rapprochée de mars est particulièrement volatile, à quelques jours de sa clôture.

AFP