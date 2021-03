Crue de l'Oued Meknassa à Chlef : le bilan s'alourdit à neuf morts

Le bilan des victimes de la crue de l'Oued Meknassa, suite aux pluies diluviennes enregistrées à Chlef dans la nuit de samedi, s'est alourdi lundi à neuf morts, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.

Le capitaine Yahia Messaadia a déclaré que les unités et les équipes de recherche ont retrouvé lundi vers 18h30 le corps sans vie d'une fille âgée de 11 ans, portant ainsi le bilan de la crue à neuf morts.

Les opérations de recherche d'une autre fille disparue (six ans) se poursuivent encore aux abords des Oueds Meknassa et Chlef, avec une forte participation de différents secteurs et de plusieurs citoyens volontaires, a-t-il ajouté.

De son côté, le premier responsable de la wilaya, Lakhdar Sedas s'est rendu au lieu du désastre afin de suivre les opérations de recherche de la dernière disparue et de s'enquérir des travaux de réhabilitation de l'Oued, notamment au regard des pluies diluviennes qui continuent à tomber sur la wilaya.

La wilaya de Chlef a connu de fortes précipitations ayant provoqué la crue de l'Oued Meknassa à l'ouest de Chlef, qui a emporté trois véhicules et inondé les maisons avoisinantes.

Un bilan précédant des services de la Protection civile faisait état de huit morts (deux femmes, trois hommes et trois enfants).