Championnats d’Afrique sur piste: Nesrine Houili s’offre sa 5e médaille d’or

La jeune cycliste algérienne, Nesrine Houili, a brillé de mille feux sur le vélodrome cairote (Egypte) en raflant trois nouvelles médailles d’or, ce jeudi, à l’occasion de la 2e journée des Championnats d'Afrique sur piste.

Magistrale dans les épreuves 500 mètres et Scratch, Houili a confirmé sa domination une première fois en remportant la poursuite individuelle, dans la catégorie des juniors (filles), avant de s’illustrer dans l’épreuve du Keirin et conclure en beauté dans la course aux points.

De son côté, Salah Eddine Cherfki s’est offert le bonze dans l’épreuve de la poursuite individuelle et monte ainsi sur la 3e marche du podium.

Avec ces trois nouvelles breloques, l’Algérie totalise 8 médailles (5 or, 1 argent et 2 bronze), après les quatre premières récoltées mercredi lors de la première journée.

Il y a lieu de rappeler que Houili a contribué dans la seconde place décrochée par l’Algérie aux 15e Championnats d’Afrique sur route, disputés la semaine dernière, en remportant deux médailles de bronze.