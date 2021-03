Championnats d'Afrique sur route: l’Algérie termine à la 2e place

L’Algérie a fini sur la seconde marche du podium de la 15e édition des Championnats d'Afrique 2021 sur route, clôturée samedi au Caire (Egypte).

Après une année particulière, marquée par la pandémie de la Covid-19, qui continue de sévir, les cyclistes algériens ont su relever le défi et faire honneur aux couleurs nationales.

Avec une belle moisson de 8 médailles (2 or, 2 argent, 4 bronze), les coéquipiers de Azzedine Lagab ont terminé deuxièmes au classement général, sur quinze pays participants, derrière les Sud-africains, auteurs d’une véritable razzia. En effet, les cyclistes de la nation arc-en-ciel ont dominé la compétition en raflant 19 breloques, dont 14 en or.

Pour sa part, le Rwanda s’est emparé de la 3e place avec un bilan de 19 médailles, dont 1 en or.

Côté Algériens, le métal précieux a été glané par les juniors (U23). Les espoirs de la petite reine algérienne se sont distingués dans l’épreuve du contre-la-montre en remportant l’or en individuel, grâce à Hamza Mansouri, et par équipes également.

Les médailles d’argent sont l’œuvre de Nassim Saidi (élite) et Ayoub Sahiri (U23) dans la course en ligne. Quant aux quatre médailles d’argent, deux sont signées de la jeune Nesrine Houili, dans le CLM et la course en ligne, alors que les deux autres ont été remportés par l’équipe nationale élite, dans le CLM, et Youcef Reguigui dans la course en ligne disputée samedi.

Les médaillés algériens :

2 Or :

- Juniors CLM par équipe : Salah Eddine Cherki, Marwan Brinis, Khaled Mansouri et Abdelkrim Ferkous

- CLM individuel U 23 ans : Hamza Mansouri

2 en Argent :

- Course en ligne élite : Nassim Saidi

- Course en ligne U23 : Ayoub Sahiri

4 en Bronze :

- CLM seniors par équipe : Azzedine Lagab, Youcef Reguigui, Nassim Saidi, Hamza Mansouri

- CLM Individuel juniors filles : Nesrine Houili

- Course en ligne juniors filles : Nesrine Houili

- Course en ligne élite : Youcef Reguigui