Djerad s'entretient par téléphone avec le chef du gouvernement d'unité nationale libyen

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a eu dimanche un entretien téléphonique avec le chef du gouvernement d'unité nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Lors de l'entretien, M. Djerad a "félicité son homologue libyen pour la formation du gouvernement libyen et la confiance placé en lui par le Parlement libyen", lui réitérant "le soutien de l'Algérie et la disponibilité du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à appuyer les démarches du gouvernement libyen au service de la paix et de la réconciliation nationale dans ce pays frère et pour la préservation de sa souveraineté et de son unité territoriale", précise la même source.

Le Premier ministre a, à cette occasion, "réaffirmé la solidarité de l'Algérie avec le peuple libyen frère", selon le communiqué.

Lors de l'entretien, les deux parties ont "souligné leur disponibilité à poursuivre les concertations pour aider la Libye à sortir définitivement de la crise qui concerne l'ensemble des Libyens", insistant sur "la nécessité de mettre un terme à l'ingérence étrangère".

Les deux parties ont également "réaffirmé leur détermination à œuvrer de concert au raffermissement des liens de fraternité historiques et des relations de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères".

APS