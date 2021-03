Berramdane appelle la société civile à participer à la préservation de la stabilité nationale

Le conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger, Nazih Berramdane, a appelé, samedi à Oran, la société civile, dans toutes ses composantes, à participer à la préservation de la stabilité du pays.

Lors d'une rencontre régionale avec le mouvement associatif sur "le rôle de la société civile et des jeunes dans la construction de la nouvelle Algérie", organisée à l’occasion de la célébration de la fête de la Victoire, M. Berramdane a souligné que la société civile, dans toutes ses composantes (citoyens, associations et comités de quartiers), est le "véritable partenaire" des institutions de l’Etat.

"La société civile est un partenaire en mesure de participer au développement social et économique et la consolidation du front national. Elle représente une réelle immunité pour la prévention contre tout ce qui peut déstabiliser la stabilité du pays", a-t-il estimé.

"La stabilité est le socle de l’économie nationale et de tous les programmes de développement, dont le développement des universités et du système éducatif et la construction de l’Algérie nouvelle", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Nazih Berramdane s’est félicité des efforts de l’ANP et des services de sécurité pour la protection des frontières et de l’unité nationale.

Concernant la composante de l’observatoire national de la société civile, le conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger a indiqué qu’elle "sera connue dans les prochains jours".

Des cycles de formations seront aussitôt organisés au profit de la société civile, avec la participation de la communauté nationale à l’étranger, a-t-il dit à ce propos.

Nazih Berramdane a appelé les jeunes à adhérer aux associations et à intégrer la vie politique afin de participer à la construction d’une économie nationale, rappelant les avantages que l’Etat garantit en matière d’aides financières aux projets innovants qui sont en mesure d’enclencher un bon départ économique pour la construction de l’Algérie nouvelle.

APS