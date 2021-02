Berramdane : "l’amélioration de la situation sanitaire grâce à la complémentarité"

Le conseiller auprès du président de la République chargé de la société civile et de la communauté nationale à l’étranger, Nazih Berramdane, a considéré lundi à Guelma que l’amélioration et la stabilisation de la situation sanitaire due au Covid-19 sont "le fruit de la coopération entre la société civile et les institutions de l’Etat".

Présidant à la salle de conférences de la wilaya une rencontre de coopération, d’échange d’expériences et de solidarité entre le mouvement associatif à l’extérieur et l’intérieur du pays, Berramdane a souligné que "cette stabilisation de la situation sanitaire a été obtenue grâce à la complémentarité, la coopération et l’accompagnement pendant une année entre les institutions de l’Etat qui ont adopté des stratégies adéquates et les acteurs de la société civile mobilisés dès l’apparition de l’épidémie".

Le conseiller auprès du président de la République a également relevé que l’efficacité de la stratégie adoptée par l’Etat pour la lutte contre la Covid-19, la mobilisation de la société civile à travers les wilayas pour son exécution et la contribution de certaines associations et membres de la communauté algérienne à l’étranger ont fait l’objet de "reconnaissance" internationale au regard de la situation épidémiologique vécue par d’autres pays qui ont enregistré des nombres élevés d’infections et de décès.

Il a aussi estimé que la dynamique affichée par la société civile en Algérie, son accompagnement constant des institutions officielles et son action positive sur le terrain sont "le moyen approprié pour affronter les messages démoralisateurs et destructifs émis de l’intérieur et de l’extérieur du pays pour briser les tentatives d’édification de la nouvelle Algérie".

Berramdane a inscrit la rencontre, tenue à Guelma avec la participation d’acteurs de la société civile de la wilaya de Guelma, l’association solidarité humaine et la fondation "Amel el Djazair de lutte contre le cancer" se trouvant en France, dans le cadre "des efforts de l’Etat pour explorer des voies de coopération et de coordination constantes entre les compétences algériennes à l’intérieur et à l’extérieur du pays".

Il a aussi relevé que l’initiative de menée par l’association Solidarité Humanité en France présidée par Chazil Athmane Naghmouche en coordination avec la fondation "Amel el Djazair" de lutte contre le cancer présidée par le Dr. Amel Sekkaï a permis à ce jour de renforcer plusieurs hôpitaux du pays en matériel médical dont l’équipement d’une unité entière anti-cancer à Ain Benian (Alger) de 87 lits qui sera inaugurée jeudi prochain.

Berramadane a présidé, à l’occasion la cérémonie de remise à l’hôpital de référence anti-Covid-19 de Guelma, un don de matériel médical divers fait conjointement par l’association Solidarité Humanité et la fondation "Amel el Djazair" de lutte contre le cancer.