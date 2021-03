L’Ambassadeur du Soudan, en visite, à la Radio Nationale

Son Excellence l’Ambassadeur du Soudan en Algérie, a effectué, ce mercredi, une visite de courtoisie au siège de la Radio Nationale. M. El Abid Mohamed El Abid a été accueilli par Mohamed Baghali, Directeur général de l’Établissement public de radiodiffusion sonore (EPRS).

Les deux parties ont évoqué les voies et moyens d’engager un travail de collaboration entre les Radios algérienne et soudanaise, sous l’égide des hautes autorités des deux Etats et ce, dans le respect des différents accords de coopération bilatérale ratifiés.

« Une volonté de coopération qui découle naturellement et qui ne pourra que renforcer les liens forts d’amitié et de fraternité qui unissent déjà les deux peuples », souligne l’Ambassadeur du Soudan.

Au cours de sa visite guidée du siège de la Radio Nationale, M. El Abid Mohamed El Abid a pu observer le travail des différentes chaines de la Radio Nationale. L’Ambassadeur du Soudan a également apprécié quelques notes de musique, jouées par l’Orchestre de la Radio Nationale.