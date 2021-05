ONCI : suspension de toutes les activités à cause de la Covid-19

L’ensemble des activités programmées par l’Office national de la Culture et de l’Information (ONCI), à travers ses salles au niveau national, sont suspendues en raison de la recrudescence des cas de contaminations à la Covid-19, a annoncé l’ONCI samedi soir sur sa page Facebook.

Une nouvelle fois, la Covid-19 vient jouer les trouble-fêtes et prive les Algériens du plaisir des soirées ramadanesques. En effet, « Les Soirées du Ramadhan », traditionnel programme concocté par l’ONCI durant le mois sacré, et qui ont débuté le 21 avril dernier, n’iront pas à leur fin, et ce, dans le cadre des mesures préventives contre la propagation de la Covid-19.

Selon la même source, cette décision a pris effet à partir du samedi 01 mai pour les salles suivantes : Ahmed Bey (Constantine), 8 mai 45 de Kherrata (Bejaia), Issers (Boumerdes) et le Complexe culturel Abdelouahab Salim (Tipasa).