Lancement d'un portail de services en ligne et du site électronique de l'ODAS

Un portail dédié aux services numériques du secteur de l'agriculture et du développement rural, ainsi que le site électronique de l'Office de développement de l'agriculture saharienne (ODAS) ont été lancés ce dimanche à Alger à l’occasion d’une cérémonie présidée par le ministre du secteur, Abdelhamid Hemdani.

Ce portail se veut une fenêtre numérique interactive destinée à l'ensemble des professionnels du secteur et des opérateurs économiques.

"Le portail des services numériques du secteur fournira à tout opérateur désirant investir dans le secteur agricole toutes les informations nécessaires lui permettant de déposer son dossier", a indiqué le ministre.

M. Hemdani a souligné également les facilitations fournies afin de suivre le dossier sur ledit portail. Il a en outre qualifié cette opération "d'étape historique", car permettant, a-t-il dit, de faciliter l'octroi des crédits aux investisseurs, en utilisant des outils électroniques sans obstacles bureaucratiques ni comités, ce qui permettra au secteur de collaborer avec les investisseurs en toute transparence au niveau du guichet unique, dans le cadre de la démarche de rapprochement de l'administration du citoyen".

Concernant le site web de l'ODAS, ce dernier constitue un espace consacré à l'investissement structuré dans l'agriculture saharienne stratégique, outre des informations concernant l'ODAS et ses missions.

Les investisseurs trouveront sur ce site publie toutes les données et informations dont ils ont besoin, à l'instar des surfaces agricoles disponibles et leurs sites géographiques, ainsi que les conditions d'accès et les agricultures devant être développées.