Benabderrahmane appelle toutes les banques à adhérer à la transition numérique

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a appelé lundi à Alger toutes les banques actives sur la scène financière nationale à adhérer au processus de transition numérique du secteur bancaire.

Lors de la cérémonie d'inauguration d'un nouvel espace numérique de la Banque Extérieure d'Algérie (BEA), M. Benabderrahmane, a souligné que toutes les banques "doivent redoubler d'efforts et aller de l'avant au titre du processus de numérisation, en bénéficiant d'un plan promotionnel bien ficelé pour leur permettre de rester à l'écoute des clients".

Dans ce contexte, il a renouvelé le soutien de son département ministériel à toutes les opérations inscrites dans le cadre de la modernisation et du développement des services bancaires, en concrétisation des réformes engagées par les pouvoirs publics dans le domaine bancaire, qui visent à créer une "dynamique forte qui place le client au cúur des stratégies des banques".

Les réformes engagées par le gouvernement découlent de l'écoute constante des utilisateurs du système bancaire et financier, encouragés par l'émergence d'une offre plus large de produits de paiement électronique et de services numériques en Algérie.

Le premier responsable du secteur des finances a appelé au renforcement de ce type de services bancaires dans les zones d'ombre, y compris les zones frontalières isolées et un taux de couverture bancaire "limité", soulignant la nécessité pour toutes les banques de s'appuyer sur les nouvelles technologies pour contribuer à l'augmentation du taux de couverture bancaire dans les régions enclavées.

En marge de l'inauguration du nouvel espace numérique au niveau de l'agence BEA sise rue Amirouche (Alger), il a été procédé au lancement officiel de l'application des services bancaires de la BEA.

Cette application "BEA Mobile" permettra aux clients de la banque abonnés au E-banking, de faire des virements bancaires, de connaitre le solde et les dates des transactions, de gérer la carte bancaire, de demander des carnets de chèque et des cartes bancaires, de consulter les taux de change en vigueur et d'obtenir les adresses des agences de la BEA.

A une question des journalistes en marge de l'inauguration, le ministre a imputé la dépréciation de la monnaie nationale aux répercussions de la crise sanitaire sur l'économie nationale, prévoyant une amélioration de la valeur du dinar durant les prochaines semaines grâce à la dynamique économique et commerciale positive que connait l'Algérie depuis le début de l'année en cours.