L'APLS mène de nouvelles attaques contre les positions des forces d'occupation marocaines

Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques contre les positions des forces de l'armée d'occupation marocaine dans les secteurs "Al-Farsiyah", "Mehbes" et "Kilta", a indiqué lundi un communiqué du ministère sahraoui de la Défense.

Selon le 138e communiqué rapporté lundi par l'agence de presse sahraouie (SPS), "des unités de l'APLS ont attaqué des positions de retranchement des soldats de l'occupation marocaine tout au long du mur de la honte.

L'armée sahraoui a mené des bombardement dimanche ciblant les retranchements des forces de l'occupation à la région "Ankab Laabd" au secteur "Houza" et "Taref Dirit" au même secteur.

Lundi, les unités de l'Armée sahraouie ont bombardé les retranchements et les bases des soldats marocains dans la région de Tiniliyik dans le secteur de El Bekari et dans la région de Akrara Achadida (secteur d'El Forsia).

L'Armée sahraouie a également ciblé les positions des forces de l'occupant marocain dans la région d'Alf Ain dans le secteur d'El Forsia.

La même source a indiqué que les attaques de l'APLS continuent de viser les fosses et les positions des soldats de l'occupation marocaine, qui ont subi de lourdes pertes en vies humaines et en matériel, le long du mur de l'humiliation et de la honte.

(APS)