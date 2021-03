Hommage aux personnels de la santé victimes de la covid-19

La Société algérienne de médecine générale (SAMG) a organisé, mardi à Alger, un hommage en l'honneur des personnels de la santé relevant des deux secteurs public et privé victimes de la Covid-19.

S'exprimant à l'occasion, le président de la SAMG, Dr. Abdelkader Tafat a appelé les pouvoirs publics à la prise en charge des familles du personnel médical du secteur privé décédé de la Covid-19 et qui, souvent, ont laissé des familles sans revenus ou bénéficiant parfois de maigres pensions ou d'aides qui ne leur garantissent pas une vie décente".

Lors de cette rencontre s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid, et du secrétaire d'Etat chargé de la Réforme hospitalière, Pr. Smail Mesbah ainsi que des représentants de syndicats du secteur public et autonomes et de proches de médecins victimes de la Covid-19, le président de la SAMG, Dr. Tafat a fait état de 168 médecins décédés de la Covid-19, dont 60% relevant du secteur privé.

Le Syndicat national autonome des médecins privés a essayé de créer un fond de solidarité au profit des familles des médecins victimes de la pandémie, a indiqué Dr. Tafat, soulignant que des aides et des subventions ont été accordées à ces familles par des conseils régionaux de certains personnels, mais qui demeurent "insuffisantes". Il a insisté également sur l'impérative prise en charge des enfants et des familles des médecins victimes de la Covid-19.

Cette journée a été l'occasion pour honorer les familles des médecins décédés du Coronavirus et de projeter une vidéo sur les personnels de la santé des secteurs privés et publics emportés par la pandémie.