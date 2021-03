Les dates des soldes d’hiver 2021 connues

L’opération de vente en soldes commencera dans une semaine, le 7 avril, et s’étalera jusqu’au 13 mai, soit jusqu'au 2e jour de l'aïd, indique un communiqué du ministère du commerce.

«Le ministère du Commerce informe les agents économiques et les consommateurs que l'activité de vente en soldes a été autorisée durant le mois de ramadhan et les deux jours de l'aïd el fitr de l'année en cours et ce, au niveau des locaux commerciaux, des foires et des espaces commerciaux réservés à cet effet», précise le communiqué.

«Dans le but de permettre aux consommateurs de bénéficier de la vente en solde avant le mois de ramadhan, les services du ministère du Commerce ont arrêté la date du lancement de ce type de vente à partir du 7 avril 2021 jusqu'au 13 mai 2021 coïncidant avec le 2e jour de l'aïd», ajoute la même source.

Dans le cadre des préparatifs de cette occasion religieuses et en facilitation des procédures administratives, « les agents économiques sont, exemptés à titre exceptionnel, des demandes d'autorisation pour l'exercice de cette vente», souligne le communiqué.

A ce propos, le ministère a appelé les agents économiques à profiter pleinement de cette occasion, les incitants à opter pour la vente promotionnelle ouverte toute l'année afin de soutenir la disponibilité des produits à des prix concurrentiels et abordables.