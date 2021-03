Importation des viandes rouges : « on n'a pas encore reçu le feu vert », précise Bahbou Sofiane

Les préparatifs du mois de Ramadhan ont été soulevés lors du dernier Conseil des ministres, présidé par Abdelmadjid Tebboune. Dans ce cadre, il a été décidé l’autorisation, à titre exceptionnel, de l’importation des viandes.

Invité de la Chaine 2 de la Radio Algérienne pour donner plus détails sur l’état d’avancement de cette opération, le président de la Fédération nationale des importateurs de viandes rouges, affirme que « jusqu’à maintenant on n’a pas encore reçu le feu vert des deux ministères concernés, à savoir de l’agriculture et du commerce».

« On nous a encore rien communiqué concernant les procédures à suivre pour la reprise des importations », indique M. Sofiane Bahbou.

Plus explicite, il précise qu'il y a deux autorisations que les deux tutelles doivent délivrer pour chaque opérateurs. « Il s’agit de la dérogation sanitaire pour l’importation des viandes rouges et concerne le ministre de l’agriculture et le certificat du respect du ministère du commerce, qui est bloqué depuis pratiquement quatre mois», ajoute t-il.

L’invité précise qu’on ne peut pas ouvrir une lettre de crédit sans avoir ces deux fameux documents. « Le président de la république a pris la décision du dégel de l’importation, je ne comprends pas pourquoi tout ce retard surtout lorsque sache que le mois du ramadan est très proche », s’interroge t-il.

Pour rappel, les importations des viandes rouges ont été gelées par les pouvoirs publics, depuis le 4ème trimestre 2020. Une décision, qui rentre dans le cadre de la rationalisation des importations ainsi que l’encouragement des produits locaux et répond par la même occasion aux attentes des éleveurs et des engraisseurs qui se sentaient concurrencés par les produits importés.