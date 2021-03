Opep+ : la 28e réunion du JMMC s’est ouverte mercredi par visioconférence

Les travaux de la 28ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi Opep et non-Opep (JMMC), ont débuté mercredi par visio-conférence avec la participation du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

La réunion est co-présidée par le ministre saoudien de l'Energie, Abdelaziz ben Salmane et le vice-Premier ministre russe, Alexander Novak, avec la participation du ministre angolais du Pétrole et des Ressources minières, Diamantino Pedro Azvedo, en sa qualité de président de l'Opep, ainsi que le Secrétaire général de l'Opep, Mohammed Barkindo.

Cette réunion sera consacrée notamment à l'examen des perspectives d'évolution du marché pétrolier à court terme.

Les membres du JMMC auront également à évaluer, sur la base du rapport du Comité technique conjoint, le niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays participants à la Déclaration de coopération, pour le mois de février 2021.

Le JMMC est composé de sept pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), à savoir l'Algérie, l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, l'Irak, le Koweït, le Nigeria et le Venezuela et de deux pays non membres de l'Organisation, à savoir la Russie et le Kazakhstan.

La réunion du JMMC sera suivie demain jeudi par la 14e réunion ministérielle de l'Opep et non-Opep.

