Détecter et isoler les personnes infectées pour stopper l'évolution des variants du Covid-19

Détecter et isoler les personnes infectées, c’est la première recommandation du Professeur Noureddine Zidouni, pour casser l'évolution des variants, Nigérien et Britannique, du coronavirus.

Dans une déclaration sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale, le Pr Zidouni a souligné, qu’« il est absolument nécessaire de tester tous les cas suspects afin d’isoler le plus rapidement possible les malades. Il faut donc un accès le plus large possible à des tests fiables et aux résultats rapides ».

L’expert international en maladies respiratoires, a précisé que l’extension des cas des deux variantes se propage vite « ça se propage à une vitesse à laquelle nous nous attendions ».

« Le relâchement et le non-respect des mesures barrières, alors qu’il y a deux nouveaux variants du virus qui circulent toujours, favorisent la propagation », a alerté le professeur, afin de prémunir de toute situation future qui pourrait être grave.