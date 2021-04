Covid19: Vers l'accélération de la campagne de vaccination en Algérie

Avec l’acquisition de nouvelles quantités de vaccins russe et chinois, l’Algérie compte accélérer sa camapgne de vaccination durant ce mois d’avril, a indiqué, jeudi, le ministre de la santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

Devant les membres du Sénat, le ministre a fait savoir que l’Algérie recevra, ce samedi, une grande quantité de dose du vaccin Sinovac et que « 920.000 doses du laboratoire russe Spoutnik seront bientôt réceptionnés ».

Le ministre a indiqué que « certaines parties n'ont pas honoré leurs engagements, à l'instar du +mécanisme Covax+ qui devait fournir à l'Algérie entre 12 et 16 millions de doses, mais qui ne pourra lui garantir que 5000 doses ce mois-ci ». Il regrette, à ce sujet, le « caractère politique que revêt l'opération de vaccination contre la Covid-19 à travers le monde entier. « Nous avons fait des correspondances et des contrats et nous avons payé même 15% du vaccin russe », a-t-il déploré en assurant que « les autorités font pression, à travers la diplomatie, pour une livraison rapide ».

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) seuls 10% de la population totale de la région Europe ont reçu une première dose de vaccin et 4% les deux doses. Elle appelle les gouvernements de la région à « intensifier à la fois la production de vaccins et la vaccination », alors que le continent lutte actuellement contre une résurgence des cas d'infection au nouveau coronavirus.