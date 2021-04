Ramadhan: des prix concurrentiels et promotionnels à la Safex

A quelques jours du début du mois de Ramadhan, des espaces de commerce promotionnel sont ouverts au grand public. Au niveau du capital, une grande surface regroupant pas moins de 150 entreprises accueille les consommateurs au niveau du Palais des expositions des Pins maritimes.

Près de 200 chapiteaux occupent la placette centrale de la Safex d’une superficie de 8.000 m², rapporte la Chaine 3 de la Radio nationale. Avec cette opération, les exposants proposent des ventes directes de différents produits dont les denrées alimentaires, les appareils électroménagers, les habits, le textile, les ustensiles de cuisine, les produits traditionnels, artisanaux et locaux, le jardinage, les produits d'emballage et cosmétiques.

Les nombreux consommateurs rencontrés sur place, ce sont montrés satisfaits. « C’est une bonne opération, c'est un trait d'union entre le producteur et les consommateurs », témoigne un père de famille qui trouve les prix proposées « concurrentiels et promotionnels ».

Outre l'exposition commerciale, le Palais des expositions compte un programme culturel et de loisirs pour les familles, dont des concours et des jeux pour les enfants durant les soirées et les weekends.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des foires organisées en prévision du mois de Ramadan sous le thème "Ramadan au Palais", du 8 avril au 7 mai prochain.