Tamanrasset : la réhabilitation et l’extension du projet d’assainissement est une nécessité, indique le ministre des Ressources en Eau

Le ministre des Ressources en Eau, Mustapha Kamel Mihoubi, appelle, à l’élaboration d’une étude « urgente » pour la réhabilitation et l’extension du projet d’assainissement de Tamanrasset, lors de sa visite de travail, mardi, dans la wilaya, en compagnie de la ministre de l’Environnement, Mme Dalila Boudjemaâ.

La révision de ce projet d’assainissement est une nécessité, dit-il, car n’étant pas une solution durable qui remédie aux problèmes engendrés par les eaux usées et ses effets néfastes sur l’homme et son environnement, estime t-il.

« On doit opérer selon des normes internationales, à travers le système de lagunage et d’épuration, pour alimenter les industriels et agriculteurs en eau traitée », explique le ministre.

M. Mihoubi, a, sur site, mis l’accent sur la nécessité d’accélérer la réalisation du projet, dont les délais sont fixés à 14 mois, en vue de permettre à la population d’en tirer profit.