Levée du gel sur les activités du commerce de gros à travers les wilayas frontalières du sud

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a annoncé, mardi depuis Bechar, la levée du gel des activités commerciales de gros des produits et denrées alimentaires à travers les wilayas frontalières du sud du pays.

"Nous avons procédé récemment à la levée du gel des activités commerciales de gros des produits et denrées alimentaires à travers les wilayas frontalières du Sud, afin de renforcer l’approvisionnement de cette partie du pays ainsi que le réseau national de distribution de ce type de produits via les activités commerciales de gros", a-t-il indiqué lors de l’inauguration d’un marché régional de gros des fruits et légumes et de denrées alimentaires destiné à l’approvisionnement des wilayas du Sud-ouest.

Cette décision de levée du gel sur ce type d’activités commerciales de gros, qui était en cours durant une décennie, va réaliser nos objectifs de développement et de promotion du segment de commerce de gros dans ces wilayas, a-t-il souligné.

Le marché régional de gros de Bechar s’étend sur une superficie de 6.311 m2, dont 1.787 m2 couverts, soit 24 locaux d’une surface de 47,16 m2, et 18 autres de 50,16 m2 où sont localisés pour le moment 42 commerces de gros des divers produits et denrées alimentaires.

Auparavant cet espace était destiné au commerce de gros des fruits et légumes et a fait l’objet d’une opération de réhabilitation pour un coût de 100 millions DA.

Le nouveau pôle commercial régional permettra l’approvisionnement des commerçants des wilayas du Sud-ouest du pays, à savoir Bechar, Tindouf, Adrar, Naâma, El-Bayadh, Timimoun, Béni-Abbes et Bordj Badji-Mokhtar, et vient renforcer la carte nationale de distribution en voie de finalisation au niveau du ministère du commerce, a signalé M.Rezig.