Adrar : poursuite de la campagne de sensibilisation sur les risques d’incendies des récoltes agricoles

La campagne de sensibilisation des agriculteurs sur les risques d’incendies des récoltes se poursuit à Adrar, à l’initiative de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), en coordination avec la direction générale de la Protection civile, a-t-on appris lundi des responsables locaux de la Caisse.

Amorcée au niveau de l’exploitation agricole relevant de la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS), la campagne en question vise la sensibilisation sur les risques encourus par les agriculteurs, surtout avec le lancement récemment de la campagne de moisson-battage, a indiqué le directeur de la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA), Abdelfatah Hamouda.

Au programme de cette campagne, des journées de sensibilisation sur le terrain au profit des céréaliculteurs et des propriétaires de moissonneuses, en vue de leur faire connaitre les principales mesures préventives et précautions à prendre avant et durant les opérations de moisson pour éviter les risques d’incendies sur leurs récoltes.

L’occasion est aussi donnée aux agents de la Protection civile de leur expliquer les moyens d’extinction des incendies et les modes d’utilisation des équipements de lutte anti-incendie, a-t-il précisé.

Dans le même cadre, la CNMA présente ses différents produits d’assurance destinés à la couverture des risques agricoles, notamment dans les exploitations de céréaliculture, tels que les incendies, la perte des rendements céréaliers sous-pivots et les risques liés aux réseaux d’irrigation.

Ainsi, les agriculteurs sont invités à souscrire des assurances pour protéger leurs récoltes, revenus et investissements, à considérer la grande importance accordée par la Caisse à cette filière agricole stratégique et à ses professionnels, en application des programmes de l’Etat visant le renforcement de la sécurité alimentaire et l’amélioration et la préservation des productions agricoles, a souligné M. Hamouda.

La CRMA d’Adrar a également procédé, durant cette campagne, à la distribution gratuite de moyens de lutte anti-incendie aux agriculteurs et propriétaires de moissonneuses affiliés à la Caisse, au titre de programmes d’accompagnement et de suivi de proximité arrêté par la direction générale de la CNMA.