FAHB : l’Assemblée générale élective invalidée

La Fédération algérienne de handball (FAHB) a annoncé ce mardi que l’Assemblée générale élective (AGE), dont les travaux se sont déroulés le 12 avril dernier à Alger, a été invalidée par la commission nationale de suivi de renouvellement des instances sportives nationales.

À l’instar de la Fédération algérienne de basketball et de volleyball, les membres de l’AG de handball vont de nouveau de réunir pour élire leur président.

« Considérant les entraves et anomalies lors de l'assemblée générale élective, notamment la participation d'un membre non statutaire, la commission nationale décide d'invalider cette session élective et la convocation d'une autre assemblée générale élective dans les mêmes formes.

Il revient à la commission de candidatures d'en fixer la date et le lieu de sa tenue », indique la notification de la commission nationale de suivi de renouvellement des instances sportives nationales, dont la FAHB a été destinataire.

Ainsi, le recours déposé par des membres statutaires de l'AG, dont Mustapha Douballah, président élu du bureau de votre et Tahar Allioui, candidat à la présidence de la FAHB a abouti. Le motif retenu par la commission nationale de suivi de renouvellement des instances sportives nationales a été « la nécessité de l'application de la formule retenue par les membres de l'AG, relative à la détention de 50%+1 des voix pour être élu président ».

Pour rappel, le président sortant Habib Labane avait été réélu à la tête de la FAHB, en récoltant 50 voix des 99 exprimées. Ses deux adversaires lors de ce scrutin, à savoir, le président de la Ligue de Béjaïa, Tahar Allioui, et le président de la JSE Skikda, Yassine Aliout, ont récolté respectivement 33 et 16 voix.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia